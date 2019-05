Korina Rivadeneira sobre su relación con Mario Hart: "Estamos más sólidos que nunca" 

La modelo Korina Rivadeneyra confesó que al inicio de su relación con Mario Hart desconfiaba mucho del piloto, pero que ahora las cosas son diferentes porque le ha demostrado con hechos que es muy fiel, que la ama y respeta.



¿Es cierto que estás yendo a todos los ensayos de Mario Hart?, ¿sientes desconfianza?

Solo he ido a un ensayo para apoyarlo, grabarlo y decirle lo que está bien o mal. Pero no estoy en todos los ensayos, yo confío mucho en él. Antes las cosas eran diferentes, al inicio de la relación yo sí desconfiaba de él porque tenía sus historias, pero ahora es diferente, me ha demostrado con sus actitudes todo lo contrario, y estoy segura de cuánto me ama, me respeta.



Día a día han crecido como pareja...

Totalmente, el matrimonio es un trabajo del día a día. Yo estoy súper segura de él. Tenemos dos años y un mes de matrimonio, estamos más sólidos que nunca, es lo mejor que me ha pasado en la vida, y estoy feliz en la convivencia con Mario.



¿Aún siguen disfrutando la luna de miel?

Yo quiero estar con él toda la vida, y este año ya estamos buscando nuestros hijos, espero que pronto salga positivo el test.



APUESTA POR EL SHOW

​

En tanto, Mario Hart, quien ahora luce el cabello verde, dijo que está consciente de que vocalmente no puede competir con Susan Prieto ni Susan Ochoa en ‘El artista del año’, pero apela al show para ganar puntaje.



“Cantar y bailar al mismo tiempo es complicado, y he tenido que correr y saltar en todo el escenario para hacer una gala divertida, con mucho show. Soy consciente de que vocalmente no puedo competir con Susan Prieto o Susan Ochoa, pero hago otras cosas que ellas no hacen”, precisó el piloto.