La integrante del reality ‘Esto es Habacilar’, Korina Rivadeneira se animó a revelar que se sometió a un retoque estético en el rostro a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram para sus más de 3.1 millones de seguidores.

La esposa de Mario Hart se aplicó botox para borrar algunas pequeñas líneas de expresión y como un tratamiento preventivo, lo que habría generado críticas.

“Hace cinco o seis meses que me puse, pero ya debe haberse ido el efecto. El bótox es también preventivo. A veces uno se ríe y se marcan algunas líneas de expresión, entonces hacen un relleno muy mínimo”, explicó Korina Rivadeneira para América Espectáculos.

“Ya tengo 30 años, entonces no quiero que se me sigan marcando esas líneas y lo que hace el bótox es que tensa la piel para que ya no se marque. En cinco meses se absorbe, ahorita ya no existe ahorita”, agregó la joven madre.

Korina Rivadeneira no se avergüenza ni teme revelar los tratamientos que se realiza, es más aseguró que quería contarlo porque fue algo que se realizó hace tiempo. “Yo no tengo problema con contar las cosas que me hice”.

Korina Rivadeneira utilizó botox en el rostro y respondió a las críticas (Video: América Espectáculos).

