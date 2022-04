Korina Rivadeneira le abrió las puertas de su casa a Natalie Vértiz para ‘Estás en Todas’. En conversación con la conductora del programa sabatino, la modelo le echó flores a su esposo Mario Hart pero reconoció que su vida íntima se ha enfriado.

“Él es súper bueno, súper engreidor, yo siento que tengo al esposo perfecto. Podrá tener sus defectos, pero como ser humano, como esposo me apoya en todo. Yo siento que tengo a la mejor persona del mundo a mi lado, la persona que yo necesito. Me apoya, siempre está conmigo, me defiende como no tienes idea, me trata súper bien, me consiente, es muy maduro porque me ha enseñado, desde que estamos juntos, que el amor que nosotros tenemos es mucho más importante que todo”, confesó la bella venezolana.

Asimismo, aseguró que cada vez que le da una ‘pataleta’ o se muestra muy orgullosa para dar su brazo a torcer, Mario Hart la comprende. “Él no es de perder el tiempo en eso, soluciona las cosas en el momento”, dijo Korina.

Por otro lado indicó que su relación ha evolucionado y el punto de cambio fue su matrimonio. “Para él es súper importante, lo más importante soy yo y luego Lara, eso me lo demostró. Hemos hecho un clic perfecto, excepto en algunas cosas...”, añadió la modelo.

KORINA DICE QUE SU VIDA ÍNTIMA CON MARIO HART SE HA ENFRIADO

En ese momento, Korina Rivadeneria confesó que algunas interacciones de pareja ‘se han enfriado’. “Algunas cosas se van enfriando naturalmente, como por ejemplo, la vida más íntima. Me imagino que es normal”, dijo desatando la reacción de Natalie Vértiz.

“No te preocupes amiga, ya encontrarán el momento de calor”, dijo la conductora entre risas. “Ya los encontré, pero duró poco”, respondió la venezolana tocando su pancita de cuatro meses de embarazo.

