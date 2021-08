Ni bien acabo la novena gala de “Reinas del Show” con sorpresas tras la renuncia en vivo de Allison Pastor y el regreso de Leslie Moscoso en su lugar para la final de dicho reality de baile. TROME abordó a Korina Rivadeneira para conocer sus sensaciones en una semifinal de infarto, en la que se anunció que todas irán a sentencia para la próxima fecha, en la lucha por coronarse como ganadora del programa de baile.

¿Cómo te sientes tras llegar a la décima gala y estar cerca al título?

Sentenciada, pero llegamos. Me siento exageradamente feliz (se ríe). Estoy con muchas emociones encontradas, pues será una semana muy difícil, ya me estoy preparando psicológicamente para todo lo que se viene, pero siempre daré lo mejor de mí en cada baile que haga, olvídate va a ser espectacular como tiene que ser.

Pero es meritorio, ¿qué inclusive lesionada arriesgas para ganar “Reinas del Show”?

Claro porque el doctor me dio dos opciones. Haces terapia porque necesitas rehabilitarte o como un futbolista y vas con todo a ganar esa corona y terminas de ahí al consultorio para tus terapias y rehabilitación.

La lesión es en la rodilla, ¿qué tan grave es?

Tengo un esguince y otras lesiones que no son preocupantes como la que te acabo de nombrar.

Imagino que tomas la oportunidad de “Reinas del Show” para darle una alegría al público con esto de la pandemia

Eso te juro, que es una de las cosas por la que hago esto. Una por ser un ejemplo para muchas mamás jóvenes que tienen sueños y una vida bastante atareada, que los sueños si se pueden cumplir, ya que se puede ser mamá y cumplir tus sueños y objetivos nunca dejándolos de lado. Eso es lo que yo estoy haciendo.

¿Qué le dirías a tus detractores que dicen que eres ganadora de “Reinas del Show”?

Milena es demasiado fuerte, cada show que da es un gran espectáculo. Leslie, quien acaba de entrar también es fuerte. “Cotito” con todo lo que ha mejorado, se esfuerza y ensaya. Jazmín es una chica elegante, linda y que tiene virtudes dentro de la competencia. A la gente le diría que más, si vienen diciendo eso desde el inicio. Les diría que gracias por tenerme como la favorita, preferida o lo que quieran. Yo estoy feliz porque sé que merezco estar en la final y he demostrado con mucho talento de lo que soy capaz.

¿Qué has mejorado en estas nueve galas de “Reinas del Show”?

Pues el baile. Antes, me era difícil y ahora puedo hacer cada cosa. Estoy agarrando bastante memoria y aprendiendo distintos géneros musicales. Cada show saca algo distinto de mí. Yo aprovecho esto porque a mí me gusta actuar y aprovecho esto para complementarlo con algo de actuación.

Una pena que Allison Pastor abandone la competencia, ¿qué le dirías?

Bueno ya es algo definitivo. Yo justo hablé en el programa y le dije que lo piensa porque lo merece. El público la adora, a pesar de que es una chica nueva en la televisión y el televidente ha demostrado que está con ella. Si su regreso ya no se pudo porque definitivamente ya está Leslie, quien lo merece también. Le diría que esté con sus sentimientos bien, aunque es difícil, porque es algo que no practico demasiado, pero sé como son las cosas en televisión y siempre busco lo mejor de cada cosa. No enfocarnos en lo peor sino en lo mejor de cada experiencia. Eso siempre me ayudo a salir adelante y estar bien con todo el mundo.

¿Y qué tal tu relación con Gisela Valcárcel?

Es un ejemplo de ser humano. Ella no solo es la reina de televisión que todo el mundo ve desde su casa en televisión. Es un gran ser humano que hace esto porque ama a ayudar. Ella en el programa no lo dice, pues señala que tiene una ayuda anónima, pero es mentira, pues es ella. Todo el tiempo está ayudando. Yo he ido a Aniquem por ejemplo y la encargada me ha contado todas las veces que Gisela la ayudo sin salir en televisión. Para mí es un ejemplo de persona, profesional y ser humano. Un ejemplo de lo que yo quiero ser