Korina Rivadeneira dijo que ahora que su situación legal se regularizó, cerrará esa etapa fea de su vida para emprender nuevas oportunidades.



“Gracias a Dios todo salió bien. He pasado por una etapa muy difícil, casi de pesadilla, pero ya está superada. Cerramos ese libro y he abierto uno nuevo. Al principio no lo creía, pero ahora se vienen nuevas oportunidades en mi vida”, dijo Korina Rivadeneira , quien participa en la obra ‘Depa 302’.



En dicho debut teatral la acompañó Mario Hart, quien le envió unas flores y estuvo en primera fila apoyándola. “Él es muy detalloso conmigo, siempre me sorprende y engríe”, añadió la modelo. (B. Pashanasi)