EMOS POR SIEMPRE. Así se definen los integrantes de la banda chilena Kudai, que marcaron a toda una generación adolescente en el año 2000. Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holman conversaron en una íntima entrevista con Trome sobre el éxito que siguen teniendo sus canciones 22 años después. La agrupación se alista este sábado 23 de julio para hacer vibrar a todo un público peruano en la 8va edición del Festival de Música “Reactívate”.

El regreso de Kudai ha traído de vuelta la vestimenta negra y morada, los tan famosos piercings y el clásico delineado de ojos que identificó a miles de jóvenes que anhelaban ser vistos y escuchados. Kudai tiene el mejor recuerdo de esa época y nos asegura que, si bien han cambiado los gustos de los fans, jamás se deja de ser un emo de corazón .

¿Qué significa regresar al Perú después de tantos años?

Pablo: Estamos muy contentos, sin duda Perú siempre nos ha recibido con la mejor actitud, con mucho cariño y amor. Extrañábamos venir a Perú, ya que hace mucho también nosotros no subíamos a un escenario juntos para dar un show de Kudai completo y que mejor que empezarlo aquí en Lima. Así que felices, contentos, animados, nerviosos, muy felices.

¿Consideran que como banda han cambiado la filosofía de su música?

Pablo: En un concierto de Kudai siempre escuchas las mismas historias que vinimos contando desde hace más de 20 años , desde que hablábamos del calentamiento global, de rupturas amorosas, desde problemáticas en general, eso sigue existiendo. Digamos que estas canciones siguen resonando para las personas que siguen viviendo esta experiencia y para la música nueva, no nos hemos vuelto superficiales, pero recordar siempre que cada música está abierta a la interpretación de como tú quieras vivirlo.

Kudai, 22 años después de marcar a toda una generación adolescente.

¿Cómo ha recibido la nueva generación a la banda de Kudai?

Pablo: Emo rockero como sea, te puedes vestir diferente o ya cambiaron tus gustos, pero sigue siendo la música que recuerdas, entonces, emo de corazón . Ese público ha cambiado, ha crecido, pero sigue disfrutando de nuestra música y de otros artistas que son de la generación. Así que felices, contentos, expectantes y agradecidos que sigamos en las playlists de todas estas personas.

Nicole: Además, yo creo que la pandemia es lo que provocó detenernos un poco y volver a esa nostalgia, a ver los álbumes antiguos, a recordar, a tener un tiempo con nosotros y yo creo que eso también vino de la mano con este disco que apostamos y aprovechamos en sacar porque cumplimos 20 años juntos que fue ‘Revuelo’, que fue una mezcla de nostalgias para todo el mundo. Entonces ha sido bien bonito reencontrarlos.

¿Qué representó el Perú en su internacionalización en la música?

Tomás: Perú también ha sido esa plataforma que nos ha llevado a la internacionalización de la carrera, muy importante, al igual que México. Perú siempre nos ha recibido con tanta energía, hemos llenado lugares de 7 mil personas aquí, ha sido como récord en nuestra carrera, de verdad que ha sido un trampolín.

¿Kudai llegará con nuevas canciones?

Tomás: La idea es retomar un poco, ahora que el Covid se ha regularizado, pero no terminado. No tuvimos la oportunidad de ir de gira con nuestros dos últimos discos que son ‘Laberinto’ y ‘Revuelo’. Por eso tenemos pendiente de presentar en vivo esta música, no quiere decir que no vayamos a trabajar en música nueva, tenemos todas las intenciones, pero primero terminar este año recorriendo México, Perú y Arequipa, y ver qué otros países.

Kudai vuelve a Lima para concierto este sábado 23 de julio.

Canciones como ‘Sin despertar’, ‘Ya nada queda’ continúan en el corazón de los peruanos. Qué expectativas tienen para el concierto de este sábado...

Nicole: Estamos ansiosos de reencontrarnos y la idea es dar un show con todo lo que hicimos en este disco de ‘Revuelo’, canciones nuevas, queremos mostrar un show distinto, pero con los clásicos. Todo va a estar bien bueno porque estamos ansiosos de volver a estar cantando en un escenario, esta es la primera vez después de tres años.

Pablo: El show va a estar bien rockero, no vamos a fallarles. Kudai nunca ha fallado en eso, así que sin duda será un show bastante cool y actualizado, lo van a disfrutar mucho.

¿Qué mensaje le quieren dejar al adolescente que creció con sus canciones?

Bárbara: Principalmente, un mensaje de amor y agradecimiento eterno porque uno entiende que por las circunstancias de la vida van cambiando los gustos, van creciendo, pero la música de Kudai aún sigue sonando en cada una de sus playlists, nosotros nos damos por pagado. Agradecerles por todo, el público en Perú siempre ha sido muy especiales para nosotros. Perú ha sido uno de los primeros países de nuestra internacionalización, así que le tenemos un cariño especial. Vamos a estar haciendo más shows.