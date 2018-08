Kukuli Morante será Jacqueline Beltrán, 'la gatita' de Vladimiro Montesinos en la película Caiga quien caiga

La actriz Kukuli Morante enfrenta un nuevo reto profesional al dar vida a Jacqueline Beltrán, quien fue pareja sentimental de Vladimiro Montesinos en la película ‘Caiga quien caiga’, que se estrena este 23 de agosto.



“Honestamente cuando me convocaron para hacer el personaje, quería conocerla, pero la película está basada en un libro, así que sobre ese perfil desarrollé mi personaje. Igual investigué, vi algunas entrevistas de ella y fui descubriendo a esta mujer detrás de Montesinos, que siento era una mujer romántica, que Vladimiro era una persona que admiraba, que él la engreía, la cuidaba. Muchos pueden decir que era una interesada”, señaló.



Esa es la imagen que proyectaba...

Claro, pero una persona interesada no iría a la cárcel por el hombre. Si hasta el último le fue leal es porque tenía fuertes sentimientos por él. Ella no se metía en sus temas de trabajo, estaba abocada a engreírlo, viajar, todo lo que es relajarse y disfrutar, vivir el romance.



Le diste un enfoque más humano...

Después de todo lo que pasó ‘Jackie’ en su vida personal, creo que se lo merecía porque ya había sufrido bastante en su relación anterior. Lo que ella buscaba era sentirse amada, respetada, sentir que alguien la cuidaba. Montesinos cambió totalmente su vida, disfrutó de las cosas que le ofreció. Yo no la juzgo.



¿Hay escenas íntimas fuertes?

Sí, situaciones que yo, como Kukuli, no haría. Tiene una relación no muy tradicional y Miguel (Iza, que interpreta a Montesinos) es un capo y como actor, muy respetuoso.



Montesinos envió una carta notarial para impedir que se estrene la película, porque afectaría su ‘buena imagen’.

Hicimos la película basada en el libro que escribió el procurador anticorrupción José Ugaz.