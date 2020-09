El tik toker mexicano Kunno no pasa por un buen momento debido a que fue duramente criticado por cobrar para saludar a sus seguidores. A las críticas se sumó la integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza quien realizó un video para Tik Tok bromeando al respecto.

Enterado de este video, Kunno se molestó con ella, tanto que le envío una indirecta vía redes sociales: “Jajajajaja que bueno que no te escogí a ti”. Refiriéndose al concurso de Tik Tok que se realizó en el reality de competencia.

Pero la popular ’chica selfie’ no se quedó callada y salió al frente para defender su divertido video, incluso aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al tik toker mexicano.

“Yo no entiendo por qué (se molestó). El que se pica pierde. Además, es toda una tendencia, está de moda Kunno y el hecho de cobrar. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho porque me parece que nosotros nos debemos a los fans y estar cobrando no es. Obviamente en estas circunstancias (de pandemia) no, de hecho lo tomarán mal”, dijo Rosángela Espinoza en América Espectáculos.

“Sin embargo, yo igual lo sigo porque me gusta verlo, me gusta sus tik toks… Mira Kunno otros te pueden dejar de seguir pero yo aún te sigo”, señaló entre risas la guerrera.

Kunno pierde seguidores por sus polémicos comentarios

Estas últimas semanas, el tik toker mexicano ha perdido 3 millones de seguidores, luego de que se conociera que cobra 197 soles por saludar a sus fans. La idea de que lucre con saludar en época de pandemia hizo que muchos se desilusionaran y lo dejaran de seguir.

A esto se suma las críticas que recibió por ir a fiestas en época de pandemia. También por fomentar el acoso sexual a menores de edad. Incluso se conoce que hace comentarios sobre el deseo sexual que profesa por su primo. Y como cereza del pastel se le critica por realizar comentarios ofensivos sobre el olor de las partes íntimas de las mujeres.