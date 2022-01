El influencer mexicano, Kunno, contó a Trome que al igual que Susy Díaz , su número cabalístico es el 13 y tiene noventa tatuajes en su cuerpo que tienen un significado especial, pues le han pasado muchas cosas que lo han marcado en vida y la piel. Estas declaraciones las dio, en el bar del hotel Margaritaville Island Reserve de Cap Cana, al que fue invitado para la inauguración a cargo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

Kunno, eres muy querido en mi país. Has sido jurado de ‘Esto es guerra’, tuviste muchos acercamientos con Perú el año pasado, pero aún no nos visitas...

Amo a toda mi gente de Perú. Tengo muy buena comunicación con mis ‘brillos’. El año pasado, las tres veces que iba para allá me cancelaron los vuelos por el Covid, pero como sé que los tiempos de Dios son perfectos, en el momento adecuado estaré por allá. La verdad me encantaría conocerlos, sé que hay muy buenas oportunidades de trabajo y quiero ver a las llamas.

Vas a grabar un video con Ezio Oliva y Karen Schwarz, ¿cuéntanos esa historia?

Desde que empecé en esto todo ha sido por redes sociales, lo de ‘Esto es guerra’ como jurado y de ahí se me dio la oportunidad de conocer a algunos artistas peruanos, fue así como se dio este acercamiento con en ellos en mi tierra y Miami.

¿Con Karen y Ezio, se han reunido en México?

Sí, estuvimos juntos con Vhadir Derbez (cantante, hijo del actor Eugenio Derbez), viendo lo de la grabación del video, la pasamos bien, cenamos, son personas increíbles y les voy a tomar la palabra de que cuando vengan (vayan a México) los voy a consentir y si yo voy, sé que harán lo mismo conmigo.

Tienes millones de seguidores, hay gente que no te apoya, ¿Cómo lidias con la controversia?

Mira, me ha tocado aprender en esta vida de manera inesperada y he cambiado mi perspectiva de ver las cosas. De repente siento que voy por un camino y luego cambio a otro, pero siento que ya llegué a ese momento de mi vida donde soy yo mismo y que pase lo que tenga que pasar, siempre de la mano de Dios, mi mami y mis ‘brillos’.

No hay como ese primer amor para cobijarnos

Teniendo a mi mamá siento que nada me falta. Mi mami es la persona que más me apoya y ama, sin duda alguna sabe quién soy y si en algún momento se me van los pies de la tierra, pues ella será la primera en arrancarme los aretes por los jalones de oreja que me va a dar.

Tus tatuajes supongo deben tener algún significado...

Sí, claro. Tengo 90 tatuajes (no te dolió) ¡Sí! Soy adicto a los tatuajes. A mis 21 años he pasado por buenas y malas cosas en el trabajo, mi vida personal que me han dejado una marca en el alma y también en la piel .

¿Tus alas qué significan, libertad?

Representan a mi abuelita y mi mejor amigo que fallecieron, ahora son mis ángeles que me han cuidado desde el día uno que empecé este camino a la fama como se podría decir.

¿El león?

Es porque mi papá de chico me decía leoncito.

¿Y las mariposas?

Son 13, porque es mi número de la suerte y porque las mariposas para mí significan evolución.

Acabas de decir que el 13 es tu número de la suerte. En el Perú también lo es para una artista muy conocida Susy Díaz, ella con este número pintado en su nalga llegó al Congreso de mi país.

Es que es un número guía, yo siento que voy por buen camino.

Hace poco estuviste nominado con nuestra compatriota María Pía Copello a los Top Influencers Awards 2020, ¿la conoces?

La verdad no he platicado con ella, sin embargo qué bonita esa nominación, me encanta que la gente latina triunfe.