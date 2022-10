El conductor del programa ‘D mañana’, Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, reconoció que se excedió al señalar que su compañera de conducción, Karla Tarazona, continúa enamorada de su expareja Christian Domínguez, además, contó que se disculpó con la presentadora de televisión.

“Los debates en el programa siempre se ponen calientes, pero lo del viernes ha sido el más fuerte de los que ha habido. Conversé con Karla en privado, estaba molesta porque me dice de dónde saco de que ella sigue enamorada de Christian Domínguez . Me dijo que ese tema es cerrado y sepultado. Le dije que era una percepción mía y me dijo que mis percepciones están equivocadas porque eso es falso. A ella le incomoda que diga eso porque la gente puede pensar que es verdad, sobre todo porque no solo somos compañeros de trabajo sino también amigos. Le pedí disculpas, asumo que mis bromas fueron más allá porque comenté algo que le puede incomodar a Christian y Pamela Franco”, expresó Villavicencio.

En más de una oportunidad has lanzado comentarios sobre Christian Domínguez o Pamela Franco en ‘D mañana’... ¿Él no te ha llamado para increparte?

Christian está molesto, porque siempre me burlo de él o de Pamela Franco en el programa. La vez pasada lo llamé a Christian, nunca lo había llamado, pero lo llamé para hacerle una entrevista por teléfono. Me contestó y me dijo cómo le iba a pedir algo después que hablo mal de él y de su señora. Me cortó la llamada, sabía a lo que me exponía, pero es parte de mi trabajo.

Por cierto, ¿Ves a Karla más tranquila, tras su separación?

Sí. La veo más relajada, está más tranquila, ha iniciado clases de baile y también está con personal trainer. La veo animada, más motivada, se ha mudado (a una casa nueva) y está iniciando una nueva vida con sus hijos.