Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, opinó en su programa ‘D Mañana’ sobre la polémica que ha levantado las declaraciones de Samahara Lobatón por decir que gastó 40 mil soles en la fiesta de su hija. El personaje de la Chollywood la criticó duramente tildándola de “acomplejada” y desmintiendo su versión.

Según ‘Metiche’, la hija de Melissa Klug aún tiene para rato en la universidad, según lo que ella mismo le dijo cuando fue como invitada a su magazine matutino. Esto se da luego que la influencer respondiera a una usuaria que sí estudia.

“ Claro que sí, estudié marketing y publicidad. Me faltan dos ciclos para terminar ”, escribió en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el conductor arremetió.

“Los 40 mil soles para hacer la fiesta te lo metes en la boca, no lo dices, no lo comentas, fuera de lugar. ¿Recuerdas cuando me dijiste que pagabas un nido de casi 1500 soles y que tenías que pagar mensualmente? ¿Por qué no pagaste todo el año del nido? No nos vengas con cuentos. Otra mentira, no te falta dos ciclos de la universidad, a mí me dijiste que te faltan 4 años, así que basta de mentiras Samahara... Son unas acomplejadas”, recalcó.

Samahara Lobatón habla sobre la universidad.

ADRIANA QUEVEDO TAMBIÉN CRITICA A SAMAHARA

Por su parte, la conductora de Panamerica TV, Adriana Quevedo, también despotricó contra Samahara Lobatón y su madre Melissa Klug.

“Por qué se arañan tanto, cuál es el problema, si me compré algo que no era original o sí era, ¿te hace mejor tener una zapatilla original? ¿Te hace peor? Y si es verdad que ustedes no quieren darle cabida al chico, lo mejor que podían hacer era no responder”, precisó.