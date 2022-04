Kyara Villanella sorprendió a propios y extraños al protagonizar la portada de la edición 710 de la revista Cosas. En unas elegantes imágenes, la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito demostró que está preparada para incursionar en el mundo de la moda y el modelaje.

Pero no ha sido fácil para ella. Y es que luego de ser coronada como una de las cuatro reinas del Miss Perú La Pre, Kyara fue duramente criticada y sufrió bullying en las redes sociales, ya que muchos consideraron que ganó por la fama de su familia.

“Mi familia siempre han sido mis más grandes ídolos. Ellos siempre por más problemas que han tenido siempre han salido bien parados y siguen luchando. Y siento que yo, teniendo ese mismo apellido, tengo que hacer lo mismo”, dijo la adolescente de tan solo 14 años para la revista Cosas.

Asimismo, indicó que siempre tuvo el respaldo de su madre, Keiko Fujimori. “Mi mamá siempre me dijo que me apoyaba, porque sabía que esto del Miss Perú La Pre era algo que de verdad me gustaba”, dijo Kyara Villanella.

