SE CONFIESA. Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, brindó una exclusiva entrevista para la revista Cosas, donde habla de la difícil situación que tuvo que afrontar tras ganar la corona del Miss Perú La Pre y ser duramente criticada por obtener el reconocimiento siendo la hija de la lideresa de Fuerza Popular.

Cosas Perú usó su cuenta de Instagram para compartir la portada protagonizada por la adolescente, la misma que está titulada como ‘Miss Fujimori’. “En nuestra edición 710, la hija de Keiko Fujimori representará al Perú en el mundo de los certamenes de belleza. En entrevista EXCLUSIVA con COSAS, Kyara Villanella desmuestra que, a pesar de sus 14 años, sabe responder con madurez e inteligencia a la ola de acoso y bullying que ha sufrido en redes sociales, lo que la ha puesto en el ojo de la tormenta”, escribieron en el post.

Kyara compartió corona con otras tres candidatas

Hace unas semanas se conocieron los resultados del Miss Perú La Pre, concurso de belleza en el que participan adolescentes. Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori; Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza; Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac, y Mía Loveday fueron las cuatro ganadoras del certamen, que normalmente escoge a una sola reina.

La premiación de las tres hijas de famosos generó mucha polémica en torno al concurso, ya que sus críticos consideraron que las jóvenes fueron elegidas por la fama de sus padres.

Kyara se peleó con compañera del Miss Perú La Pre

En una entrevista a Trome, Kyara Villanella reveló que sí se peleó con una compañera del certamen de belleza. Según explicó, hizo un comentario sobre su fallecida abuela Susana Higuchi que no le gustó.

La hija de la lideresa de Fuerza Popular y de Mark Vito señaló que las críticas a su triunfo en el concurso no le afectan. Sin embargo, resaltó que le dolió mucho que una persona cercana a ella, su amiga, lo cuestionara.

“Las críticas de los ‘haters’ no me molestan tanto, pero escuchar o leer cosas de mis amigas que estuvieron en el concurso me dio mucha pena. También lo que pasó en el Zoom que se hizo donde entró una de las chicas y dejó un comentario sobre mi abuela (la señora Susana Higuchi) que recién está fallecida y eso me dolió más”, manifestó.

A través del Twitter, se difundió una captura de un supuesto mensaje de Kyara Villanella en una transmisión por Zoom. En la imagen se observa que la joven arremete contra una de sus compañeras del Miss Perú La Pre.

“Ahora sí te recontra ca*** conmigo. Ofendes a mi familia y voy a hacer todo lo posible para que te saquen”, se leía. Sin embargo, pese a que esto nunca fue confirmado, Kyara en la entrevista se refirió a un Zoom.

