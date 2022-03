Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, continúa abriéndose paso en el certamen de belleza Miss Perú La Pre, donde quedó en el top 10. La joven de 14 años fue entrevistada en la etapa final del concurso por la conocida Jessica Newton y sus respuestas sorprendieron.

En el video compartido por el Instagram del Miss Perú La Pre se observa a una tímida Kyara Villanella desfilar hasta donde se encuentra el jurado. Una vez sentada, pone concentración y responde con tranquilidad a las preguntas.

“Estando en una competencia, ¿cómo haces para no compararte con tus demás compañeras?”, fue la pregunta de Jessica Newton. Esto tuvo una respuesta inmediata de Kyara.

“Desde chiquita siempre me comparaba, siempre veía las revistas y quería que mi cara fuera de una manera, o mi cuerpo de una manera, o mis ojos también de una manera. Decidí que quizás en 15 años no me vea cómo me veo ahorita, o en 20 años no me vea así. Ahora tengo la seguridad y confianza para poder verme al espejo y sonreír porque quizás en unos años no lo voy a hacer”, dijo.

La hija mayor de Keiko Fujimori y Mark Vito usó un vestido rojo, un maquillaje sobrio y un par de tacones que resaltaban su estatura

“Me gustan mucho los niños y yo quisiera tener un hijo. Quizás en 15 años ya quedaré embarazada y no tendré el cuerpo que tengo ahora, y he trabajado mucho para tener mi cuerpo. Ahora estoy alegre porque miro al espejo y ya no lloro, puedo sonreír”, precisó.

KYARA Y SUS RAZONES PARA ESTAR EN EL MISS PERÚ LA PRE

“La belleza en este certamen es por adentro y no por afuera, yo de chiquita siempre veía las películas donde sobre todo la más bonita no ganaba, pero era la que tenía más talento y la que tenía una mejor vibra. Yo ahorita tengo una plataforma muy grande, donde la mayoría me conoce por fuera y quiero demostrarles como soy por dentro”, recalcó.

Finalmente, Jessica Newton le pidió a Kyara Villanella que se describa para que el público la conozca un poco más.

“Soy alegre, soy positiva, intento lo mejor en el colegio y en todo lo que puedo. Soy disciplinada, desde pequeña tuve que encargarme de mi hermana. Sobre todo positiva porque siempre espero lo mejor. Estoy en un momento de mi vida que me siento tan bien conmigo misma, que digo que si tú no te lo crees nadie te lo va a creer, y ahorita sí me lo creo”, precisó.