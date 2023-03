Kyara Villanella, la hija de Keyko Fujimori y Mark Vito, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al hacer tremenda confesión sobre su físico. Y es que la joven modelo, que fue nombrada reina del Miss Teen Model Perú, reveló que tuvo problemas con el acné y se avergonzaba por ello.

“Tuve acné por más de 1 año, ahora que se me fue doy vuelta atrás y me doy cuenta que no debí tener vergüenza de mi propia piel” , escribió en Instagram la hija de la excanditada a la presidencia del Perú y nieta del expresidente Alberto Fujimori.

En ese sentido, aseguró que tener este problema de piel es normal pero es difícil aceptarlo, especialmente cuando los estándares de belleza dictan lo contrario o recibe comentarios para mejorar su cutis, como ‘lávate la cara’ o ‘toma más agua’, pese a que no se puede controlar.

“Quería que sepan que si bien yo pasé por esto con vergüenza de lo que todos iban a decir, ahora ya no lo tengo porque sé que es normal: amo mi piel”, concluyó Kyara Villanella en la publicación de dos fotografías de su rostro con acné.

Al momento, el post tiene más de 35 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios que le agradecen por mostrarse empoderada con su apariencia física. “No sabes lo mucho que necesitaba leer esto, muchas gracias Kyara”, “Más post así, necesitamos normalizar eso”, “Amoo, yo también pase por lo mismo ,es un proceso difícil pero todo tiene solución, también estoy aprendiendo a amar mi propia piel”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Kyara Villanella reconoce problema de acné

TE PUEDE INTERESAR

Angie Jibaja es auxiliada por la Policía por agresión física e intento de violación: “No me graben”

Tongo falleció: Choca Mandros se quiebra y recuerda curiosa anécdota cuando tradujeron ‘La Pituca’ al inglés

Yaco reconoce que es obsesivo con Natalie y ella lo trolea: “Entonces no vayas a las pinchangas”