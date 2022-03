SIGUEN ADELANTE. Kyara Villanella y Gaela Barraza clasificaron al Top 10 del ‘Miss Perú: La Pre’, el concurso de belleza adolescente que cuenta con el respaldo de la organización que dirige Jessica Newton. Las jóvenes estallaron de felicidad al escuchar que forman parte de las 10 finalistas.

La organización del ‘Miss Perú: La Pre’ dio a conocer la lista oficial de candidatas que continúan en la competencia en la edición en vivo del programa ‘En boca de todos’. En la nómina resaltan las hijas de Keiko Fujimori y el locutor Carlos Barraza, dos de los rostros más conocidos del concurso.

Además, Alondra Huárac, hija de Nilver Huárac y la cantante Lizet, fue la última en clasificar a la lista de 10 finalistas. Aquí te presentamos la nómina completa de las10 clasificadas del certamen.

Miss Perú La Pre: Kyara Villanella y Gaela Barraza clasificaron al Top 10 (Video: América TV)

10 FINALISTAS DEL MISS PERÚ LA PRE

Zoé Fleming Kyara Villanella Gaela Barraza Fernanda Alvina Fernanda Quispe Camila Mosquera Mía Loveday Arianna Santoyo Micaela Gonzales Alondra Huarac

KYARA SORPRENDIDA

En una reciente transmisión en vivo, Kyara de 14 años se mostró totalmente sorprendida al querer comprarse un polo, pero el precio le pareció un exceso, pues ese dinero lo puede invertir en comida como pan y papa.

“Había unos polos hermosos, pero cuando le pregunté a la señorita que cuánto está ese polo, me dijo ‘50 soles’... ¡Un polo 50 soles! Y yo me quede así (sorprendida) Yo con 50 soles me compro 50 panes... con papa”, dijo.

