Kylie Jenner: hinchas de la modelo están 'desesperados' por ver a su 'bebé' [VIDEO y FOTOS]

Conforme pasaron estos días, el tema del embarazo de Kylie Jenner sigue haciéndose más fuerte. Por ello, no son pocos los que están a la espera del siguiente capítulo del reality Keeping Up With The Kardashian, dividido en dos partes, en el que se contaría todo lo relacionado a la más tierna del 'klan'.



Mientras estos hinchas esperan el lanzamiento de dichas entregas, otros se dedicaron en indagar más en las redes sociales para encontrar pruebas que indiquen que Kylie Jenner está en gestación. En ese trote, varios hallaron algo muy tierno.



Se trata de una foto subida, el día 3 de enero, en una cuenta de fans de la modelo en Instagram. En esta imagen se puede ver a Kylie Jenner con su sobrina Dream, hija de Rob Kardashian y Blac Chyna, en brazos.



"No puedo esperar para ver a #minikylie", fue lo que escribió el administrador del perfil en honor a Kylie Jenner. Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en sumarse al deseo de ver ya al bebé de la modelo.