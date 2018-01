Kylie Jenner: Travis Scott no quiso contestar si modelo está o no embarazada [VIDEO y FOTOS]

El presunto embarazo de Kylie Jenner sigue como tema del día en muchos medios especializados. Rumores e informaciones de 'fuentes' cercanas a la celebridad ayudan a una infinidad de portales a perpetuar la historia, la cual no tendría una culminación a corto plazo.



Sin embargo, son pocos los que han llegado a entrevistar o preguntar algo a los familiares de Kylie Jenner. Una de ellas fue Ellen DeGeneres, quien casi hace pecar de 'lengualarga' a Khloé Kardashian.



Otro de los recientes interrogados al respecto fue Travis Scott, pareja de Kylie Jenner. En una charla con Billboard, el rapero fue abordado sobre el tema.



Siguiendo la misma actitud mostrada por las demás chicas de clan Kardashian, él prefirió no dar una precisión sobre el estado actual de Kylie Jenner.



"No quiero hablar de eso. Son sólo conjeturas. Dejemos que sigan hablando", fue lo que mencionó el cantante. Sin duda, estas declaraciones ayudan a ponerle más misterio que tiene a Kylie Jenner como actriz principal.