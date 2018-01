Kylie Jenner: ¿Khloé Kardashian, sin querer, confirmó embarazo de su hermana? [VIDEO y FOTOS]

Kylie Jenner sigue en el medio de los rumores que señalan que se encuentra esperando un bebé de su pareja, el rapero Travis Scott. El tema todavía está lejos de aclararse, ya que la joven modelo no ha salido a confirmar ni negar los chismes.



¿Quien calla, otorga? No con pocos los que creen que ello se ajusta al caso de Kylie Jenner. Para salir de dudas, los medios han recurrido a sus hermanas. La última de ellas en ser 'asaltada' fue Khloé Kardashian, quien estuvo con la presentadora Ellen DeGeneres recientemente.



Ella trató de hacerla hablar sobre Kylie Jenner, pero la madura celebridad evadió contestar algo concreto. "No sé a qué te refieres", fue lo que contestó Khloé cuando Ellen DeGeneres la abordó de forma directa.



Ello no hizo rendir a la conductora, quien de una u otra forma intentaba sacarle una afirmación a Khloé Kardashian. "( Kylie Jenner) Tiene que estar embarazada. Hay demasiado secretismo alrededor, ¡lo veo en tus ojos! ¡Está embarazada! ¡Lo sé por tu mirada!", mencionó.



Khloé siguió haciéndose la 'distraída' con las especulaciones lanzadas por DeGeneres, haciendo que la dueña del show hiciera una curiosa afirmación. "Así que Kylie Jenner está embarazada. Eso es genial", comentó durante la conversación.