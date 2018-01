¿Kylie Jenner anunciará su embarazo en el próximo capítulo de KUWTK? [VIDEO y FOTOS]

El comercial que anuncia el próximo capítulo del reality Keeping Up With The Kardashian dejó emocionados a los fans de Kylie Jenner. Ello porque se revelarían algunas 'bombas' en dicho episodio.



Si has estado pendiente sobre la vida de Kylie Jenner, entonces sabrás que muchos medios desean conocer si los rumores de embarazo son ciertos. Ni las fuentes más cercanas de la celebridad han querido hablar sobre el caso, asunto que podría conocerse por fin.



El tema es que este capítulo de Keeping Up With The Kardashian promete ser muy especial ya que se dividirá en dos entregas. Los hinchas de Kylie Jenner deben estar, de seguro, mordiéndose las uñas por la espera que ello significa.



Una de las cosas que más ha sido comentada por los seguidores de Kylie Jenner es que ella diría todo a través de una llamada por FaceTime, como se puede ver en el tramo final del spot.

¿Y SI PASA AL CONTRARIO?

Pero todo paraíso tiene su serpiente. Un tema muy curioso se viene dando en las últimas horas. Varios portales han reportado que Kylie Jenner no daría prenda y el misterio de su gestación seguiría en las sombras luego del mencionado capítulo de Keeping Up With The Kardashian.



Ello porque la joven esperaría para revelar su estado bajo ‘sus condiciones’. ¿Será así y el comercial de E! solo nos vende humo? Pues, solo tenemos que esperar (no la hagas larga, please) a escuchar qué dice Kylie Jenner en la llamada por FaceTime.