Kylie Jenner pasó una Navidad muy entretenida y aquí están las pruebas [VIDEO y FOTOS]

Desde hace algún tiempo, Kylie Jenner ha estado jugando al gato y el ratón con sus fans y fotógrafos. La media hermana de Kim Kardashian no acude a eventos públicos o privados como fiestas o desfiles, evitando así que muchos obtengan una confirmación al rumor que indica que está embarazada de Travis Scott.



Pero todo ello encontró tregua en la fiesta de Navidad de las Kardashian. Kylie Jenner, junto a su pareja, estuvieron compartiendo momentos gratos con sus amistades y familiares más próximos.



Las imágenes fueron publicadas en Snapchat, luego de que muchos medios especularan que Kylie Jennerhabía quedado fuera de las celebraciones. En la imagen ella tiene como escolta a Khloé Kardashian y se encuentra vestida con una chaqueta de cuero desabrochada.



Esto hizo que no pocos suelten el chisme de que la prenda no le cerraba a Kylie Jenner debido a que había subido de peso por la gestación. Otras fotos difundidas por E! News, TMZ y Hollywood Life nos dejan ver más instantes de felicidad de la joven celebridad.



En algunas de ellas también aparece Travis Scott, echando así por tierra los rumores que apuntaban a que el rapero y Kylie Jenner estaban atravesando una crisis.



Aquí una imagen. Aquí una imagen Kylie Jenner

Una más. Una más Kylie Jenner