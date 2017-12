Kylie Jenner no sale en la foto navideña de las Kardashian y los rumores sobre un embarazo se disparan

Estamos a punto de cerrar el año y muchos se siguen preguntando si Kylie Jenner está o no gestando. Ella no ha ayudado en estas semanas a aclarar el asunto, ocultándose de la vista pública y eventos de los chicos bien de Hollywood.



Una fuente cercana de la familia Kardashian ha indicado que Kylie Jenner desea estar fuera de las miradas y flashes de los paparazzi para así llevar un embarazo tranquilo. Otro informante, en cambio, sostuvo hace poco que ella podría 'negociar' su historia.



Algo que parece reforzar la primera de las ideas mencionadas es la fotografía que publicó Kim Kardashian en su cuenta de Instagram, en la cual no aparece Kylie Jenner.



Como ya se reportó anteriormente, los miembros del mediático clan estuvieron en una sesión de fotos cuyas imágenes forman parte de una serie de postales que la socialité y sus hermanas suben cada día a sus redes sociales. En la más reciente, Kylie Jenner 'brillaba por su ausencia'.



Muchos de los fans de Kylie Jenner se dieron cuenta de ello y las especulaciones sobre su verdadero estado empezaron de inmediato. Solo se tiene que ver el post de Kim Kardashian para darse cuenta que el tema tiene para largo.



