Kylie Jenner y la 'verdad' sobre la foto de los tampones [VIDEO]

Luego de decenas de medios dieran cuenta de unas fotos que probarían que Kylie Jenner no estaría embarazada, los rumores sobre ellos comenzaron a menguar como la espuma de una cerveza que está servida en un vaso.



Sin embargo, esto podría cambiar en las siguientes horas. No solo porque muchos se niegan a la posibilidad de pensar que Kylie Jenner no tenga un feto formándose en su vientre, sino también por una información que vio la luz en Hollywood Life.



Este dato se refiere a las mencionadas imágenes, las cuales mostraban que Kylie Jennerhabía comprado tampones en una tienda. ¿Para qué ella lo hizo, si está gestando?



Pues, Hollywood Life sostuvo que ello se relaciona con las ganas que tiene Kylie Jenner de jugar con las mentes de sus seguidores. "Esas fotos en Snapchat tienen el fin de mantener a la gente dudando", indicó.

Estas declaraciones encendieron la mecha en muchos fans de Kylie Jenner, quienes todavía se mantienen al tanto de un posible anuncio acerca de la verdad de la ‘gestación’.



Por mientras, solo veremos fotos y videos suyos con ropas anchas y gente del entorno de Kylie Jenner indicando desconocer su estado real. Sea como fuere, un embarazo no puede ocultarse por mucho tiempo.