Kylie Jenner: ¿Tyga sigue comunicándose con ella? [VIDEO y FOTOS]

Desde hace algunas semanas, muchos medios dieron cuenta del rumor que indicaba que Tyga todavía extraña a Kylie Jenner. No obstante, ello no sería de la forma romántica que las seguidoras de la modelo podrían creer, sino por algo muy práctico.



Según se mencionó, el rapero añoraba la atención que recibía en los medios al estar al lado de Kylie Jenner. No era amor al chancho, sino a los chicharrones.



Pero una información lanzada por los chicos de Hollywood Life hace pensar que ello no es del todo cierto. ¿Acaso Tyga quiere estar todavía presente en el corazón de Kylie Jenner?



Según el portal de farándula, el cantante está pendiente de la presunta gestación de Kylie Jenner. El informante al que ellos recurrieron señaló que Tyga la llama continuamente para saber cómo van las cosas y darle su apoyo.



"Tyga continúa en comunicación con Kylie Jenner y le manda mensajes de textos de forma no regular, sobre todo cuando se siente solo", sostuvo la fuente.