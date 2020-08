‘La Bibi’ y su desagarrador mensaje pidiendo ayuda para curarse del coronavirus: “Ayúdenme por favor, estoy infectado”

Los familiares del cómico Miguel Ángel Campos Aliaga, conocido como ‘La Bibi’ hicieron un llamado a las personas de buen corazón para que los ayuden en la compra de medicamentos y oxígeno para el artista , ya que se encuentra delicado tras contagiarse de coronavirus.

Precisamente, el cómico grabó un sentido mensaje a todos sus seguidores para que lo puedan ayudar a trasladarlo a una clínica u hospital, ya que esa enfermedad le está haciendo mucho daño y teme por su vida.

“Estoy infectado y solamente quiero pedirles un favor, que me ayuden a conseguir una clínica que me pueda dar la mano, por favor se lo pido de corazón. Ayúdenme por favor. A toda la gente que se ha reído conmigo, nunca he pedido favores, pero necesito oxígeno y una clínica que me atienda. Gracias y que Dios los bendiga”, dijo Miguel Angel muy afectado por esta enfermedad.

La 'Bibi' pide ayuda para que lo lleven a un hospital y tratarse del coronavirus - Trome

Su hermana Lady Campos contó a Trome que ‘La Bibi’ se contagió al salir a trabajar y llevar a su casa unos soles para poder alimentar a su familia y por ello ahora necesitan de la colaboración de todos para comprar los medicamentos y el balón de oxígeno, con el que gastan alrededor de 900 soles.

‘La Bibi’ necesita los siguientes medicamentos que necesitan con urgencia.

Celtroxon 20 ampoyas

Dexometazona 10 ampoyas

Enoxoparina 10 ampoyas

Jarabe ambroxol + crembuterol

Cetericina

Oxígeno con bolsa de 15 litros

Cualquier ayuda, pueden llamar al 946 161 739 o depositando a la cuenta BCP 19118927556041 de Miguel Angel Campos Aliaga.