INDIGNADO. Así se mostró César Mori Cachay, más conocido como ‘Puchito', luego de recibir una noticia falsa sobre la muerte de su amigo Miguel Campos ‘La Bibi’, quien desde hace poco menos de dos días se encuentra hospitalizado en UCI del hospital Covid de Ate.

Los populares ‘Cachay’ y ‘Puchito’ estuvieron en el programa de Lady Guillén para pronunciarse sobre la situación de su colega, ya que ellos mismos vivieron los estragos de la enfermedad de primera mano.

Mientras José Luis Cachay recordó con mucha tristeza cuando su hermano estuvo hospitalizado, el propio Puchito se mostró indignado con una noticia falsa que le llegó a sus redes sociales.

Puchito indignado por noticia falsa de la muerte de 'La Bibi'| TAQD | TROME

“Quiero denunciar a las personas que ahorita me han mandado a mi Facebook que Bibi acaba de fallecer. Es una falta de respeto, burlarse sobre mi gran amigo”, dijo incómodo por la situación.

En ese sentido calificó la situación como ‘un dolor muy grande’, ya que el mismo estuvo en UCI por coronavirus hace unos meses. “Yo he estado entre la vida y la muerte, he tenido el 70 % de mis pulmones detruidos y esta sitaución no es para jugar”, aseguró.

Magaly Medina llama ‘garrapata’ a Janet Barboza por críticas a su donación | Magaly Tv La Firme