ABATIDO. Así se mostró José Luis Cachay tras entearse del fallecimiento de su colega Miguel Ángel Campos, más conocido por su personaje de ‘La Bibi Wantán'. El cómico de la calle perdió la vida la tarde del último sábado, luego de haber estado internado por más de setenta días en el Hospital Covid de Ate.

Cachay grabó un video y lo subió a su cuenta oficial de Facebook, donde le envía sus condolencias a la familia de La Bibi, en especial a su hermano Jhonny Carpincho. “No solamente eran hermanos, fueron una dupla sensacional, dos artistas de admirar, de quitarse el sombrero, artistas de verdad, del pueblo, cómicos ambulantes de verdad que le han robado una sonrisa a todo el pueblo”, dijo conmovido.

Asimismo, contó que actualmente no se encuentra en Lima y se enteró de la noticia mientras estaba vendiendo chocolates en las calles del norte del país. “Como ahora las redes están para el bien y el mal, yo dije de nuevo otra de tanta gente inescrupulosa que inventa, pero poco a poco me fui enterando. Me encuentro lejos y desde aquí estoy con todo el dolor, con todo el sentimiento”, agregó.

Jose Luis Cachay también recordó a todos los cómicos ambulantes que fallecieron en los últimos años y aseguró que ‘nadie es eterno en este mundo’ y ‘todos somos hijos de la muerte’. “Se fue tripita, se fue Tornillo, se fue Ricky Tosso, se fue Loncherita y ahora te vas tú Miguel, nos dejas, mi hermano Puchito estuvo muy delicado, él se salvo gracias a Dios”, dijo el cómico.

Por otro lado, se refirió al trabajo de ‘La Bibi Wantán’, además de su trato humanitario con sus colegas en crisis económica. “Eres un buen padre, un buen artista, un gran ser humano, le diste la mano a todas las personas que necesitaban el apoyo, a compañeros artistas, estuviste ahí porque tienes un corazón noble, yo te conozco, a pesar de que eres más chibolo que yo te conozco en este arte y te respeto como artista”, indicó.

“Para mí no te has ido, sigues vivo dentro de mí Miguel... Que Dios te bendiga y que te tenga en su gloria. Me duele mucho tu partida Miguel y desde acá te digo, nos veremos en la eternidad. Descansa en paz hermano", concluyó.