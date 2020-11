Este lunes se llevó a cabo el entierro de Miguel Ángel Campos, más conocido por su personaje de ‘La Bibi Wantán’. Hace dos meses y medio el cómico ambulante se contagió del peligroso coronavirus, y aunque pudo vencer a la enfermedad, la secuelas terminaron por arrebatarle la vida.

Según se ve en imágenes difundidas por Modo Espectáculos, al cementerio ‘Parque del Paraíso’ ubicado en Lurín solo pudieron ingresar unos pocos familiares del artista callejero.

Lady, hermana de Miguel Campos, dijo al referido programa que solo entraron ella, su madre, su hermano Jhonny Carpincho y las tres hijas de ‘La Bibi’, Flor, Lucero y Fiorella. Su hijo Miguel no pudo estar presente por temas de protocolo.

“No pudimos hacer ingresar al otro hijo que es Miguel, por cuestiones de protocolo, pero hicimos llegar su mensaje por videollamada y también por su hermana Fiorella”, agregó.

HABLA SU HIJASTRA

Lucero Sánchez, la joven que Miguel Ángel Campos crio como su propia hija desde que era una niña, también estuvo presente en Modo Espectáculos y recordó la última vez que vio a quien ella consideraba su padre.

“La última vez que lo vi fue cuando me fui con mi hermana a buscar oxígeno. Me fui tranquila porque lo dejé bien, se despidió tranquilo y hasta me hizo una broma. Ya después me mantuve en contacto con mis tíos y hoy se enterró como él quiso. Ya está descansando en paz”, indicó.

Así fue el entierro de La Bibi, con su madre, hermanos, hijas y la ausencia de su hijo | ME