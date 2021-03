Alexandra Méndez, ‘La Chama’, contó que vivió días muy difíciles debido a que se contagió de Covid en Venezuela, a donde viajó hace varias semanas para visitar a su familia y hace poco se realizó una operación de rinoplastia.

“El sábado 6 de marzo me operaron (rinoplastia) y el domingo me dieron de alta, todo muy bien, llegué a mi casa y el lunes que tenía chequeo fui a otra clínica para hacerme una terapia de cámara hiperbárica porque mi doctor me lo recetó, y pienso que ahí fue donde me contagié porque te tienes que sacar la mascarilla y ponerte como una máscara de oxígeno, va mucha gente, recién estaba operada, con las defensas bajas y agarré rápido el Covid”, contó la modelo.

¿Cómo fueron tus síntomas?

El fin de semana estuve muy mal con escalofríos, fiebre, dolor de cuerpo, tos, todo junto y súper fuerte, fueron cuatros días horribles, ahorita no estoy al cien por ciento, estoy con tratamiento y aislada en mi casa, sola.

¿Sigues en cuarentena?

Sí, no puedo salir, pero creo que ya pasé lo peor, estoy estable y lo que me ayudó siempre es tener mi mente siempre positiva, con buena actitud y entregada en las manos de Dios. Mira cómo me vine a contagiar, salí a mil lugares, siempre cuidándome, pero terminé contagiándome de esta forma.

¿El Covid afectó la recuperación de tu rinoplastia?

No, gracias a Dios no ha repercutido. Me operé con un buen doctor, se llama Froilan Páez y estuvo muy al pendiente de mí, vino a chequearme, todo está bien, ahorita sigo con los adhesivos en la nariz, vamos a ver cómo va quedado mi naricita.

¿Tu operación fue por motivo estético o porque quizás tenías problemas respiratorios?

Por los dos, sobre todo estético porque estaba muy mal la parte de abajo de mi nariz, donde estaban las cicatrices. Estoy haciendo una documentación de mi proceso, lo publicaré en mis redes sociales, muchas personas me han escrito preguntándome cómo estoy, cómo fue mi operación y creo que debo compartir mi experiencia. Es bueno atenderse con un buen doctor, un especialista, porque algunos no son cirujanos y operan, y es una tristeza que arruinen a las personas por irresponsabilidad. Yo quería arreglarme la cicatriz de mi nariz hace tiempo, pero no confiaba en nadie.

¿Tienes fecha de retorno a Lima?

Extraño mucho Lima, pero tiempo al tiempo, con esto de la pandemia está todo complicado.

