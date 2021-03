Alexandra Méndez, ‘La Chama’, contó que se está recuperando de las secuelas que le dejó el coronavirus en su casa, en Venezuela, y que su mamá también contrajo la enfermedad.

“La recuperación ha sido muy dura, estoy esperando unos resultados de exámenes que me hicieron. Me duelen demasiado las articulaciones, me dan dolores muy fuertes en las piernas, pero estoy haciendo todo lo posible para estar bien, siempre pensando en positivo y encomendada a Dios”, sostuvo la modelo.

¿Ya pasaste el momento más crítico?

Sí, les juro que el Covid es lo peor, no se lo deseo a nadie, es una enfermedad muy triste. Por favor, cuídense mucho, uno nunca sabe cómo va a atacar al organismo.

¿Cuántos días llevas en cuarentena?

Me operé (rinoplastia) el 6 de marzo, luego fui a mi terapia de cámara hiperbárica y ahí agarré el virus, en realidad nunca salí de mi casa porque hasta los médicos vienen a inyectarme y verme. Me hice el PCR y estoy esperando los resultados, igual no tengo fuerzas para salir de mi casa.

¿Y cómo está tu mamá?

A mi mamá también le dio, pero está bien, gracias a Dios ella solo tuvo una gripe y ya está superbién. (D. Bautista)

TE PUEDE INTERESAR:

‘La Chama’: “Me contagié de Covid y estuve muy mal, fueron cuatro días horribles”

Alexandra Méndez ‘La Chama’: “Soy feliz con mis estrías y celulitis”

Alexandra Méndez ‘La Chama’: “No tengo tiempo para el noviazgo”

Alexandra Méndez: “Soy una soltera codiciada”