André Castañeda denunció que fue maltratado durante una presentación de La Charanga Habanera en una discoteca del distrito de San Martín de Porres. Según el joven promotor de eventos de 25 años, se subió al escenario para tomarse una foto con la orquesta y personal de seguridad del local lo empujó hasta hacerlo caer del escenario.

El joven contó para las cámaras de Magaly Tv La Firme que estaba un poco pasado de copas cuando se acercó a los músicos, pero ello no justifica que lo trataran con violencia hasta procurar que caiga desde una altura de dos metros y sobre unas botellas de cerveza.

En las imágenes se observa como André Castañeda recibe hasta cinco empujones de personal de seguridad de la discoteca Cardano antes de caer, todo frente a la mirada de los miembros de La Charanga Habanera, quienes siguieron con su show. Por si fuera poco, luego fue reducido y sacado del lugar por ocho trabajadores del local.

Según el joven, el dueño de la discoteca le ofreció un box con dos ‘doradas’ como compensación, pero no quiso asumir sus gastos médicos. “ No puedo caminar. Al caminar no puedo pisar bien, he recibido muchas burlas y discriminación... no han debido tratarme así, soy solo un fan que quería una foto” , acotó.

Además, contó que le robaron su celular y al momento va gastando más de cinco mil soles entre tratamientos, una resonancia magnética, taxis y otros gastos. “El animdor me dijo que la denuncia no se iba dar porque el dueño tiene contactos en la comisaría de SMP, así que temo por mi vida”, agregó.

