Un mensaje para la tranquilidad de todos sus seguidores. María Antonieta de las Nieves, la popular ‘Chilindrina’, compartió un video en sus redes sociales para aclarar que no se encuentra grave, tras haber dado positivo al COVID-19. “No se de donde salió el chisme de que me estaba muriendo”, manifestó.

‘La Chili’ causó gran preocupación entre sus seguidores al afirmar que había dado positivo al COVID-19; sin embargo ante los rumores que indicaban que estaba mal de salud, salió a grabar un video para aclarar esta situación.

“Quiero agradecerles a todo porque se han preocupado por mi salud; pero ya con esta prueba (el video) es más que suficiente para que vean que estoy bien. No sé de donde salió el chisme de que me estaba muriendo, que estaba grave del Covid, es cierto me pegó el Covid...., pero lo único que tengo es un poco de gripe”, manifestó.

De las Nieves también agradeció a la prensa por esta pendiente de su salud. “También quiero decirle a mi familia que no se preocupen, van a tener viejita para muchísimos años”, manifestó.

UN FELIZ AÑO Y A SEGUIR CUIDÁNDOSE

La Chilindrina aprovechó su video para desearle un feliz año 2022 a todos sus seguidores. “Les mando desear un feliz 2022, que sean felices, que siempre todo les vaya bien”, afirmó.

Reiteró que todos debemos continuar cuidándonos contra esta enfermedad. “Gracias a Dios por Zoom (el COVID) no se pega, por eso me ven sin mi tapabocas”, manifestó.

Pese a que lleva más de 40 años haciendo el papel de la Chilindrina del Chavo del 8, María Antonieta de las Nievas continúa teniendo el cariño de la gente y es que su sencillez y participación en el Chavo del 8, le han hecho ganarse un gran cariño del público en Latinoamérica.

