“Estoy con las ganas de hacer el mejor circo de mi historia”, dijo Ernesto Pimentel, creador de la Chola Chabuca al presentar su nueva temporada circense ‘Volver’.

“Ha sido un gran esfuerzo, pero creo que el público lo merece, yo no quería hacer solo un gran espectáculo, sino el mejor espectáculo en estos 23 años del circo de la Chola”, señaló.

Es un poco volver a la vida...

Yo siento que eso es un poco la esperanza. En mi caso es que no me duela (la cadera) al caminar, volver a estar juntos. Siento que ‘Volver’ es abrazarnos a lo que realmente importa. En este circo se van a divertir, emocionar, pero lo van a hacer en familia.

¿Para ti qué significa regresar a la carpa?

Yo me he preparado para este momento. No es sencillo hacer un espectáculo de esta envergadura, quizá uno de los espectáculos de mayor inversión que hay en el Perú y no lo digo básicamente por mí, sino por todo lo que compromete. En mi caso esta es mi vida, yo estoy pensando en que tengo que entregarlo todo este año, no quiero quedarme con nada guardado.

De otro lado, Pimentel aseguró que su circo cumple con todos los protocolos de bioseguridad.

“Todos hemos pasado pruebas de coronavirus y las haremos cada veinte días. Hemos integrado unas luces que van a higienizar la carpa. Además, esta tiene una altura casi de 14 metros, entonces el aire, la circulación está garantizada. Es como si estuviéramos al aire libre, pero con un techo... cuando estábamos ensayando sale que se van a suspender los espectáculos, pero ahí la fe nos sigue acompañando y no dudaría en suspender mi temporada por un tema de salud de nuestro público”, indicó.

‘Volver’ inicia su temporada este 21 de julio hasta el 24 de agosto en Plaza Norte y la gran sorpresa es la presencia de la destacada actriz Haydeé Cáceres, quien será la narradora de la historia del espectáculo circense.

GRANDES NOVEDADES

Esta temporada cuenta con los ‘Chicos de Solier’, un grupo de jóvenes que llega desde Villa El Salvador para mostrar todo su talento. Ellos llegan con la “llamita bailarina”, con la que harán una coreografía para toda la familia.

La pareja “Chikiplum” se encontrará con su público, así como una pareja de bailarines que llegaron desde México. También el ‘Dúo Vitalis’, dos peruanos que radican en Francia y han recorrido Europa con sus acrobacias.

El lado musical también estará presente con Javo Moscoso, Ruby Palomino y Cielo Torres.

