Fiel a su compromiso de entretener al público y brindar lo mejor de su talento, el creador de ‘La chola Chabuca’, Ernesto Pimentel no quiso romper la tradición por Fiestas Patrias y decidió presentar su espectáculo circense para celebrar sus 20 años de trayectoria. Anunció que hoy y mañana ofrecerá dos funciones y las entradas las podrán adquirir por Teleticket.

“Este año presentaremos el ‘Circo de la Chola Chabuca 2020’ y lo transmitiremos en vivo. El pueblo peruano se merece todo mi esfuerzo. Desde mi trinchera del entretenimiento quiero aportar mi ‘granito de arena’ y es por eso que he levantado una carpa de circo exclusivamente para estas dos fechas. Mi compromiso con el público es darle entretenimiento de calidad siempre, ya sea presencial o a través de una plataforma virtual”, manifestó Pimentel.

AL CIRCO CON TROME

Asimismo, Trome premia a sus fieles lectores y ofrecerá 500 entradas para el espectáculo circense al precio de 5 nuevos soles. Lo único que tienen que hacer es buscar el código de descuento en la portada del diario, elegir dicho evento en la página de Teleticket y dar click en la opción Diario Trome.

“El circo es parte de mi vida, al igual que Trome porque siempre me ha acompañado a lo largo de mi carrera. En esta nueva temporada circense se hará un gran esfuerzo y voy a sorprender a todo el público porque se lo merece. Ellos me vienen acompañando 20 años y no los puedo defraudar, queremos entretener y sacarle una sonrisa a la gente que tanto lo necesita”, pronunció.

De otro lado, Pimentel celebró que su programa ‘El reventonazo de la chola’ continúe liderando en sintonía, pues el fin de semana alcanzó 16 puntos de rating, mientras que ‘El wasap de JB’ obtuvo 11.3 puntos.