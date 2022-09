La actriz cómica Susan Cristan, más conocida como ‘La Chola Puca’, comentó que no le cierra las puertas al amor, a pesar de que su matrimonio terminó mal con las denuncias que realizó por violencia física y psicológica contra su aún esposo, y que aún sueña con tener una familia. Además, señala que ha hecho una buena dupla con el imitador Miguel Moreno en el programa ‘¿Qué ha pasao?’, que se emite en las redes sociales de Trome y se puede visualizar en YouTube.

“He tenido una mala experiencia en el amor, pero tampoco he pensando en cerrarle las puertas de mi corazón. Sé que en algún momento llegará una persona indicada a mi vida, no me desespero y podré tener una nueva oportunidad en el amor, pues me gustaría formar una familia. No todas las personas son iguales, he vivido episodios muy duros, me estoy recuperando, y creo que conocerá a alguien para formar algo importante”, indicó la ‘Chola Puca’.

Además, señaló que se siente muy cómoda trabajando junto al imitador Miguel Moreno, en el programa ‘¿Qué ha pasao?’, que se emite por las redes sociales de Trome. “El programa crece día a día, el público está muy enganchado con las imitaciones de Miguel y mis ocurrencias”, dijo.

¿Hay química con Miguel Moreno?

Desde hace un tiempo he trabajado con Miguel, nos entendemos mucho, hay química y el programa está creciendo poco a poco. Cada día recibimos muchos buenos comentarios en las redes sociales y se vienen más sorpresas en los próximos días. Yo agradezco mucho tener trabajo, ahora no estoy en televisión, pero me mantengo realizando mis shows privados, felizmente el público no me ha abandonado.

También tenías en mente lanzarte al canto...

Bueno, desde mis inicios en el mundo del arte he cantado, fui parte del primer elenco de ‘Son Tentación’ con Paula Arias; y en mis shows siempre interpreto algunas canciones de diversos géneros para que la gente se vacile. Ahora quiero grabar algunos huainitos, pero con un estilo nuevo, algo moderno, con fusión.

¿Y cómo estás anímicamente tras los fuertes problemas que denunciaste sobre el padre de tu hijo?

Lo estoy superando poco a poco, todo es un proceso, pero cada día me siento más fuerte para poder afrontarlos. Pero claro, también hay un proceso judicial que sigue su curso y tengo paciencia hasta que todo se resuelva. Mi hijo es mi fortaleza y trabajo para salir adelante.

