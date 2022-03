La actriz cómica Susan Cristan, ‘La Chola Puca’, dijo que descarta los ‘Sugar Daddy’ en su vida porque no quiere seguir cambiando pañales, pues ya ha tenido mucho trabajo con su hijo.

“Nada de ‘Sugar Daddy‘ en mi vida, yo ya he cambiado muchos pañales a mi hijo en estos años, y no quiero saber nada de viejitos, eso es un chambón, ja, ja, ja. Además, soy una mujer trabajadora y siempre me las busco para sacar adelante a mi hijo”, señaló la actriz cómica.

Desde hace varias semanas se te escucha en radio Exitosa, ¿ya estás contratada?

Por ahora no, pero espero firmar pronto mi contrato, ja, ja. Sucede que algunos días Fernando Armas tiene grabaciones en ‘El reventonazo del verano’, entonces, voy a apoyar a Miguel Moreno en el programa y es muy divertido crear personajes y entretener al público. La radio siempre me ha gustado, así que espero poder quedarme.

¿Ahora, qué proyectos se vienen?

Estoy alistando todo para la temporada del circo pues se tiene que hacer con mucha anticipación, sobre todo, ahora con los nuevos protocolos y en un lugar adecuado. Va a ser emocionante reencontrarme con mi público después de algunos años, pues no hice ningún show durante la pandemia.

Además, comentó que llegó a conciliar con el padre de su hijo, y ahora está viviendo mucho más tranquila. “Nos pusimos de acuerdo y conciliamos todo respecto a nuestro hijo, y ahora me siento más tranquila. Lo que me falta es poder ver el tema del divorcio y que cada uno quede libre para rehacer su vida”, enfatizó.

TUVO MIEDO POR AGRESIÓN

La actriz cómica Susan Cristan, la ‘Chola Puca’, dijo que tiene miedo de salir a trotar al Pentagonito, luego de conocer la agresión que sufrió el esposo de Paola Ruiz, quien fue acuchillado por una mujer mientras realizaba deporte. Asimismo, comentó que sigue con sus emprendimientos y acaba de lanzar sus panetones.

“Ver esas imágenes me ha dejado en shock pues el chico es un deportista calificado y quedó todo ensangrentado por la agresión de esa mujer, quien le hizo varios cortes con un cuchillo. Eso me ha provocado un poco de temor, tengo miedo de volver a salir a correr al Pentagonito, donde suelo ir tres veces por semana”, comentó la ‘Chola Puca’.

¿Tú siempre vas al Pentagonito a realizar actividad física?

Desde hace muchos años junto a un grupo de amigos, por eso, es que ahora me siento temorosa porque no me vaya a encontrar con alguien desquiciado, con problemas mentales y me agrede con un cuchillo o cosa similar, yo tengo que seguir trabajando por mi hijo.