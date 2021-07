La actriz cómica Susan Cristan, la ‘Chola Puca’, afirma que está superando poco a poco los malos momentos que le ha tocado vivir, luego de haber denunciado a su esposo, por agresión física y psicológica en mayo pasado. Además, enfatiza que espera convertirse en la nueva coanimadora del programa ‘La banda del Chino’, donde compite junto a Andrea San Martín, Giselle Collao y Claudia Serpa.

“Me estoy reponiendo en lo personal, estoy volteando la página y mirando el futuro con optimismo y alegría. He tenido días muy duros, difíciles, pero como madre de un pequeñito no puedo darme el lujo de estancarme. Hay gente que hasta me critica porque me ven reír en mis redes sociales y creen que todo lo que vivido es un cuento, es parte de un show… pero no puedo derrumbarme, el artista debe tener siempre una sonrisa, llevar la procesión por dentro. Tampoco puedo permitir que mi hijo me vea mal, sufriendo y deprimida, porque es una esponjita y absorbe todo”, comentó la ‘Chola Puca’.

A pesar de los malos momentos, nunca has dejado de trabajar…

A todos los artistas desempleados nos está costando mucho más, yo trato de generar por mis redes sociales y bueno, ahora estoy entre las finalistas para ser coanimadora en ‘La banda del Chino’, junto a Aldo Miyashiro. Mis mamis me han apoyado y estoy peleando el puesto con mujerones como Andrea San Martín y Claudia Serpa, pero la ‘Chola Puca’, tiene lo suyo, siempre su humor, su picardía.

En estas épocas estabas alistando tu circo…

Sí, tengo mucha nostalgía al recordarlo porque tenía ese contacto directo con el público y bueno, debo esperar que superemos la pandemia y prepararme para el próximo año. Pero sí voy a retomar los shows presenciales pues me están llamando mucho, antes no los aceptaba pero ahora ya hay protocolos de seguridad.

DENUNCIÓ A ESPOSO

Recordemos que en mayo pasado, Susan Cristan, acusó a su esposo de agredirla física y psicológicamente. Según dijo, su pareja la amenazó con quitarle la vida, además, afirmó que en la comisaría de Vitarte no le quisieron aceptar su denuncia.

En declaraciones a RPP, ‘La Chola Puca’ manifestó las graves acusaciones contra su esposo. “Me ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”, manifestó con la voz entrecortada.

Susán Cristán también afirmó que incluso fue sacada de su casa a la fuerza. Pero no es todo, a pesar de la delicada denuncia, la actriz cómica afirmó que en la comisaría de Ate Vitarte no quisieron aceptar la denuncia contra su esposo.

“Me dijeron que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca. (...) Me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, lamentó la artista.