Susan Cristan, la ‘Chola Puca’, afirmó que le gustaría ser parte de ‘Reinas del show’ porque es una artista completa que actúa, canta y baila; y así cumplir su sueño de brillar en el reality de Gisela Valcárcel. Además, señaló que respalda a su paisana Magaly Solier, quien vive duros momentos por no poder estar con sus menores hijos, espera que se recupere y vuelva a brillar como actriz.

“Uno de mis sueños es poder estar en la pista de baile de ‘Reinas del show’, es un programa donde podría demostrar que soy una artista completa, pues no solo actúo, sino que canto y bailo. Mis inicios en el mundo artístico fueron de la mano de Nílver Huarac, pues era bailarina en su elenco. Además, luego formé parte de ‘Son Tentación’ en su primera etapa junto a mi amiga Paula Arias”, enfatizó la ‘Chola Puca’.

Luego, optaste por la comedia...

Así es, descubrí el humor junto a mi maestro Manolo Rojas, quien siempre me aconsejó y pude crear este personaje que me ha dado muchas satisfacciones. Pero en mis shows en vivo siempre canto y bailo.

¿Y qué te parece lo que está viviendo tu paisana Magaly Solier?

Como madre entiendo el sufrimiento que debe estar viviendo Magaly Solier, pues nunca queremos estar lejos de nuestros hijos. Por eso, le doy mi respaldo y espero que se recupere lo más pronto posible para que pueda volver a abrazar a sus pequeños. Ella ha salido desde abajo y con su talento ha logrado ser reconocida internacionalmente; y espero que pueda rodearse de buenas personas para que vuelva a brillar.

VOLTEÓ LA PÁGINA

Hace unos días, la actriz cómica Susan Cristan, la ‘Chola Puca’, afirmó que está superando poco a poco los malos momentos que le ha tocado vivir, luego de haber denunciado a su esposo, por agresión física y psicológica en mayo pasado.

“Me estoy reponiendo en lo personal, estoy volteando la página y mirando el futuro con optimismo y alegría. He tenido días muy duros, difíciles, pero como madre de un pequeñito no puedo darme el lujo de estancarme. Hay gente que hasta me critica porque me ven reír en mis redes sociales y creen que todo lo que vivido es un cuento, es parte de un show… pero no puedo derrumbarme, el artista debe tener siempre una sonrisa, llevar la procesión por dentro. Tampoco puedo permitir que mi hijo me vea mal, sufriendo y deprimida, porque es una esponjita y absorbe todo”, comentó la ‘Chola Puca’.