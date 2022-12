La Chuecona Fátima Segovia se comunicó con los ‘Urracos’ de Magaly TV, La Firme para pedir que no emitan una entrevista a su esposo y pidió que le hagan otra entrevista en la que no iba a responder las preguntas que no quiera contestar.

El popular programa emitió una entrevista a Omar Bolaños , padre de los hijos de la exintegrante del Wasap de JB.

En ella, el esposo de la Chuecona afirmó tener tres empresas, que siempre ha mantenido su hogar y reconoció que le molestan los comentarios que escriben en sus redes sociales, acerca de que el dinero vendría del OnlyFans de la Chuecona.

TROME | Chuecona Fátima Segovia pide no emitir entrevista a esposo (Magaly TV, La Firme)

Sin embargo, tras la entrevista de Bolaños, sorpresivamente La Chuecona se contactó con el reportero que le hizo la entrevista para pedir que le hagan la entrevista, solo que en esta ocasión, iba a contestar solo las preguntas que quisiera. “La verdad no quiero que salga absolutamente nada”, llegó a decir Fátima Segovia.

