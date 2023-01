Para el amor no hay edad, aseguran los románticos y para algunos pueden tener razón y otros, descartan de plano esa afirmación. La farándula peruana, que casi siempre nos sorprende, presenta una historia de dos que se aman y tienen una gran diferencia en el año de nacimiento. Luiggi Carbajal, ex cantante de cumbia, actor cómico y con 41 años viviendo en este planeta, anuncia matrimonio con Diana García, 27 años y sin pasado conocido en la televisión o la radio.

Los catorce años de diferencia de edad, para algunos puede ser un obstáculo para la relación, para otros simplemente un detalle y para los psicólogos, todo un caso de interpretación y exploración en la mente de cada protagonista.

Pero no son la única pareja con marcada diferencia generacional. Nuestros artistas nos tienen acostumbrados a muchas historias donde o él o ella, es quien nació primero y con varios almanaques antes.

Esta vez, es bueno repasar las historias de algunas relaciones, con el mismo detalle de la edad y que pese a todo, siguen juntos, como para decirle a los detractores, que los años de vida, son solo números y que el afecto es lo principal, para amarse.

Sergio Galliani y Connie Chaparro

Él tiene 55 años y ella 39. Hace 14 están juntos, se conocieron en los ensayos de una obra de teatro y ella revela, qué a la semana de ser enamorados, él le pidió tener un hijo. Cero escándalos y todo indica que son felices.

Diego Lombardi y Emilia Drago

El hijo del cineasta ‘Pancho’ suma 48 años y ella 34. La actriz, bailarina y presentadora, señaló que su padre, el recordado jugador de fútbol ‘Titín’ Drago, al enterarse de su historia de amor y la diferencia en las fechas de nacimiento, comentó: ‘Esas relaciones no funcionan’. Pero se equivocó. Al menos hasta hoy.

Erick Elera y Allison Pastor

El popular ‘Niño con cara de pez’ tiene 39 años y la ex chica reality 25. Suman 7 años de relación, 5 como matrimonio. Se conocieron en las grabaciones de ‘Al Fondo hay sitio’, aunque se saludaban y nada más, ella hizo una invitación a su cumpleaños desde sus redes y él asistió y allí empezó un diálogo más personal que terminó en una declaración de amor.

Se puede asegurar, que son casos de parejas estables, que se enamoraron sin mirar el DNI y los años, demuestran que eso realmente no importa. Aunque no en todos los casos funciona igual, pero mientras no le hagan daño a nadie, que se amen, se quieran y como diría el gran trovador cubano Pablo Milanés: ‘Y no importa lo que diga la gente, si siempre van hablar’.