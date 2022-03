‘La fe de Cuto’: Julio César Uribe se ‘quiebra’ al recordar el juramento que le hizo a su madre

En la reciente entrevista de ‘La fe de Cuto’ de Trome, el ídolo Julio César Uribe no pudo evitar quebrarse mientras recordaba el juramento que le hizo a su madre, doña Esperanza Flores, quien falleció en marzo del 2021.

El ‘Diamante’ recalcó que doña Esperanza Flores fue madre y padre para él, y que se conserva fuerte, por el juramento que le hizo.

“Mi madre fue mi Diosa y lo será siempre (...) Si uno de conserva aceptablemente bien y fuerte es porque tiene siempre en mente lo que tu madre ha querido siempre para ti: “verte siempre feliz y fuerte”. Eso fue un juramento a mi madre. Yo dije: “Mientras esté vivo, voy a estar como tú me quieres ver, como tú hubieras querido verme siempre””, expresó con la voz quebrada.

En ese sentido, recalcó que él honrará siempre este juramento. “Voy a estar fuerte hasta que esté con vida para honrar a mi madre y obviamente a mi familia”, dijo.

El exfutbolista se confesó con ‘Cuto’ y dijo que casi pudo ser ‘chorizo’, además dio detalles de cómo fue su infancia durmiendo en una misma cama con sus 6 hermanos.

Julio César Uribe recuerda a su padre: “Yo siempre quiero ser un buen hijo”

En otro momento de la entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe, el exseleccionado Julio César Uribe mencionó a su padre don Máximo Uribe y cómo gracias a la crianza de su madre pudo darle un lugar a pesar de que estuvo ausente.

“Mi padre se separó de mi madre cuando yo tenía 12 años. Yo a mi padre lo invité a Italia en 1982 y en una conversación de padre a hijo, yo tenía 24 años, le dije yo creo que tu no has sido buen padre, pero yo siempre quiero ser buen hijo , y como siempre quiero ser un buen hijo te he invitado para que disfrutes esta etapa de mi vida. Se emocionó, y me dijo que no pensaba que podía llegar tan alto”, mencionó.

