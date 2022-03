EMOCIONADO. El conductor de ‘La Fe de Cuto’ de Trome, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, agradeció el cariño que el público ha mostrado ante él y su programa, esto luego de que los hinchas lo rodearon a la salida del Estadio Nacional por el Perú vs. Paraguay.

“Lo que me pasó el día de ayer, son cosas que me están sucediendo que a veces digo: ¡Dios mío, gracias! Esa salida de ayer del estadio, fue algo que yo no podía creer (…) Ese mar de gente coreando: ¡Cuto!, ¡Cuto! ¡La fe es lo más lindo de la vida! (…) Uno de los hinchas me dice: “Cuto, gracias” y yo digo, las gracias son para ellos porque ellos estuvieron y tuvieron fe en su selección”, manifestó en ‘Sálvense quien pueda’.

Además, el exseleccionado nacional recalcó que, ahora con su programa, ha sentido más el cariño de la gente que cuando era futbolista en actividad, cosa que también cree su madre. “Le enseñé el video (del estadio) a mi madre y mi madre se puso a llorar y me dijo: “Ni cuando jugabas” ”, contó emocionado.

Conductor de ‘La Fe de Cuto’: “Yo me siento bendecido”

En otra parte de la entrevista, Luis Guadalupe expresó que, en un inicio, no se veía a él realizando entrevistas. “ Yo me siento bendecido (…) Yo al principio decía: “No, qué voy hacer entrevistando, no hay forma”, pero hay algo interno que siempre me lleva a tomar decisiones. La palabra clave que me dijeron fue: “Vas a ser tú, vas hacer las preguntas y que todo fluya””, recordó.

Por otro lado, para el ‘Cuto’ una de las claves de su éxito es que, su programa no es una entrevista común, es “más un diálogo entre amigos”.

“Yo me he puesto a llorar, en muchas entrevistas, porque muchas personas no conocen mi esencia, yo soy una persona muy sentimental y las cosas que me están sucediendo soy más sensible (…) Eso es lindo, recibir el respaldo, ese cariño y ese reconocimiento. Uno siempre quiere que su legado sea bueno”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Cuto Guadalupe se emociona y celebra pase de Perú al repechaje: “La fe es lo más lindo de la vida”

Cuto le enseña a bailar festejo a youtuber uruguaya Alaska y queda sorprendido: “Sí la conoces”

Julio César Uribe revela el peor error de toda su carrera

‘Kanko’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’: “En Iquitos conocí a un hermano que no sabía que existía”