‘La Foquita’ (Miguel Moreno) afirma que está listo para su segundo debut con Alianza Lima, pero aclara que no bailará el ‘Totó’ si anota un gol, pero celebrará en el bunker. Además, dice que tiene club de fans y muchas chicas le piden ‘regalitos’.

Foquita, el técnico dice que mañana arrancas ante Municipal, ¿estás nervioso por este nuevo debut? ¿Qué cosas te ponen nervioso?

¿Qué?¿Mañana (hoy) arranco? Recién me entero. Claro que estoy nervioso por mi debut, pero tengo 70 mil razones para tranquilizarme y se me pasa. ¿Qué otra cosa me pone nervioso?, pues los periodistas de farándula y las pistas de La Victoria, porque malogran mis autos.

¿Jugar ante Municipal es como encontrarte con una ex después de mucho tiempo?

Obviamente, sobre todo a una que le tenías mucho cariño, así como yo le tengo al Municipal. Es más, el Muni se parece mucho a mi última ex, porque es conocido como el ‘equipo del basurero’... y mejor ya no digo más.

¿Cómo vas a celebrar tus goles? ¿Moverás el ‘Totó’?

Ya no celebraré los goles moviendo el ‘Totó’ porque me trae recuerdos de mi ex, a quien le dicen ‘la decoradora’ porque me adornó. Además, no celebraré los goles porque después vienen los compañeros y me quieren abrazar y está prohibido por protocolo. Más bien, cuando llegue al bunker celebro los goles con parrilla y su chocolate más, obviamente.

Los hinchas esperan que juegues muchos años en Alianza, ¿cuál es el secreto para estar en forma?

Quiero agradecer el cariño de los hinchas que me lo hacen saber en la calle, en el estadio o por donde voy, y yo también espero durar muchos años en Matute y jugar con mi ‘compare’ Paolo obviamente. Es más, quiero durar más porque siempre se quejan de eso... perdón, como te decía mi secreto para estar en forma siempre es tirar, o sea estirar mis piernas, hacer mis ejercicios pues, obviamente.

¿Es cierto que ya tienes club de fans?

Hace tiempo tuve un ‘Klug’ que me seguía a todos lados y no me dejaba tranquilo pero ahora ya no, pero me han contado que se han juntado varias chicas que me admiran y quieren que les haga ‘regalitos’, así que a todas les voy a dar...