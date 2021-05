Nancy Castelo, la popular ‘garotiña’, dijo que está realizando shows en la selva respetando todos los protocolos de seguridad y lo hace porque es la única que ve por su mamá.

“Me contrataron para cantar en unos restobares en Pucallpa. Estoy feliz porque poco a poco se reapertura un poco mi rubro, siempre respetando todos los protocolos. Me cuido tanto que no me ha dado ni me dará el coronavirus pues no ‘bajo la guardia’”, indicó.

Te van a criticar por hacer shows

Si algunos critican es porque de repente no toman atención a lo que siempre recalco, que tomo precauciones extremas para no contagiarme sobre todo por mi madrecita y por empatía a los demás, si seguimos las normas y tenemos cuidados se puede trabajar.

Muchos artistas están viajando a la selva para chambear.

Así es, con todas las medidas de seguridad se canta. Yo respeto mucho las normas, no voy con toda mi orquesta, voy solita con mis pistas y guardo mi distancia. Yo chambeo bastante, soy hija única y debo ver siempre por mi madrecita, que es mi mayor tesoro. Por ella justamente, me cuido harto.

Prácticamente vives por allá...

Estoy entre Lima y la selva, porque allá se puede cantar con los protocolos de bioseguridad y también conduzco un programa. En Lima hago mis shows virtuales para mi público.

Hay que trabajar siempre con cuidados...

No quiero que piensen que no tengo empatía por llevar sano entretenimiento a la familia que va a un restaurante guardando distancia y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Además, yo amo cantar y lo haré aunque me contraten para cantarles a 5 personas.

¿Tu mami está bien de salud’

Sí , gracias a Dios. Mi mamita no ha tenido coronavirus ni lo tendrá, pero ella sufre de las várices y eso es algo en lo que siempre tengo que gastar, pues es un tratamiento costoso. Yo feliz porque siempre me sale trabajo honesto y me saco el ancho por darle lo mejor a mi madrecita, por eso debo trabajar y no solo cantando también soy negociante porque vendo mis productos. Yo soy full chamba.

NANCY CASTELO, ‘LA GAROTIÑA’, SE CORRE DE CUPIDO

Nancy Castelo, la popular ‘garotiña’, afirmó que el amor aún no ha tocado a su puerta, pero no se desespera por encontrarlo.

“Estoy solita y sin pretendientes. Mi único amor es mi gatita Luna”, dijo Nancy.

¿Sigues creyendo en el amor?

Sí, claro. Ya llegará, pero por ahora estoy tranquila.

De otro lado, la garotiña contó que sigue impulsando su carrera musical como solista.

“Sigo con mi carrera como solista, siempre me salen mis shows virtuales o serenatas”, indicó.