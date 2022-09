‘La Gran Estrella’ solo duró siete galas al aire y la mayoría se quedó sorprendido cuando Gisela Valcárcel anunció que la final se daría este 24 de septiembre. Ello ha provocado cuestionamientos de diferentes personajes de farándula, aunque uno de los más severos vino de parte del periodista Samuel Suárez, creador de “Instarándula”.

Ante la noticia del último capítulo, no muchos televidentes recordaron que aún existía el programa de la ‘señito’. Samuel Suárez decidió compartir su opinión al respecto en una historia de la cuenta de Instagram.

Apenas inició el programa, Suárez no dejaba de comentar que “La Gran Estrella” no iba a rendir, haciendo que los usuarios pensaran que no debería decirlo así. “Algunos me decía: ‘No, Samu, qué mal hablado eres con el programa de la Gise’”, indicó. “Desde antes que saliera, ya sabía que no iba a triunfar, no iba a tener éxito , que estaba mal porque no es lo de ella”, recalcó.

Samuel Suárez y su crítica a "La Gran Estrella".

De igual manera, recordó que el bajo rating era visible e, inclusive, mencionó que ni Magaly Medina tiene la culpa de su caída. “Este programa está bien aburrido (...) No hay que ser adivinos para saber que ese programa nació muerto ”, explicó. Hasta se indignó del jurado y de las ‘coaches’ que participaron.

El creador de Instarándula también aprovechó la oportunidad para mencionar que ni él mismo veía “La Gran Estrella” porque se quería quedar dormido, así que solo leía los resúmenes que salían en los medios de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: