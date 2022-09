‘La gran estrella’ emitió su último programa y no estuvo exento de polémica por parte de sus integrantes. Después de la presentación de Carla Zapata y Cielo Torres, Edson Dávila ingresó al escenario de manera abrupta, algo que no fue del agrado de la cantante.

“Un ratito, permiso, permiso. ¡Que se vayan con su once tranquilas! A lo que Cielo Torres respondió enérgica: “Tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo he visto que tú acá haces lo que se te da la gana, a mí no me vas a venir a tratar así” , indicó la intérprete.

Gisela saca cara por ‘La gran estrella’ tras precipitado final

“La Gran Estrella” llega a su fin este 24 de setiembre luego de ocho semanas, y Gisela Valcárcel se tomó unos minutos en esta última gala para defender el formato musical por el que apostó pese a su precipitado final.

“Gracias a los que dijeron: ‘vamos a apostar por el talento nuevo’. Sabían ellos como nosotros que era un riesgo, pero solo los cobardes no toman los riesgos cuando el corazón le dice a uno que debe hacerlo”, señaló.

