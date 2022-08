FUERTE. Yahaira Plasencia y Michelle Soifer protagonizaron un intercambio de palabras en vivo durante la emisión de La gran estrella. La salsera recibió los halagos de los participantes del concurso por comprometerse con sus protegidos a diferencia de la guerrera, quien no va a la academia.

Ante ello, Yahaira Plasencia remarcó que lo que ella busca ganar y también tiene otros compromisos.

“A mí me gusta estar metida en el trabajo y lo que yo hago, y me comprometo, yo también tengo muchas cosas que hacer (…) Este es mi trabajo y me comprometo al mil porciento porque quiero ganar ”, expresó.

Michelle Soifer a Yahaira Plasencia: “¡Tampoco eres la santa patrona de todos!”

Las palabras de Yahaira Plasencia fastidiaron a Michelle Soifer, quien no dudó en decir que si ella quiere ser la reina de todos ella, Susan y Ruby se pueden ir del programa.

“Yahaira tampoco eres la santa patrona de todos (Yahaira: No soy la patrona, pero me comprometo, algo que tu no haces) Si tú quieres apoyar a todos entonces nosotras tres nos retiramos”, manifestó.

La salsera le recomendó comprometerse con sus participantes: “Tú mismo equipo te ha dicho que no te tiene presente, comprométete, yo creo que debes comprometerte (Michelle: Gracias por tu consejo, cuando te los pida me los das”.

