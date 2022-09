¡HACE MEA CULPA! Brunella Horna se presentó en La gran estrella para reforzar a uno de los participantes. La rubia recordó que ya había estado en un programa de Gisela Valcárcel a pesar de no recibir buenas calificaciones, mantiene recuerdos de su paso por el espacio.

Precisamente, luego de finalizar con su presentación, Michelle Alexander pidió la palabra y sorprendió a más de uno al recordar que ella se burló de ‘Baby Brune’ y le dijo que la canción “no tiene talento, pero es buena moza” le quedaba a pelo.

“Hace 6 años, tu concursaste aquí, tenías 18 años y yo tenía 60 años, mucho mayor que tú, y efectivamente, no lo hiciste nada bien, pero bailaste “No tiene talento, pero es buena moza” y he estado pensando que no estuvo bien que yo una persona adulta me haya burlado de ti en esa fecha y decir que le caía la canción. Te pido mil disculpas”, expresó.

¿Qué dijo Brunella Horna tras las disculpas de Michelle Alexander?

Las disculpas de Michelle Alexander fueron aplaudidas por los presentes, incluso, Adolfo Aguilar se paró para destacar el gesto de la productora. “Ahora has crecido (…) creo que vas a ser una gran profesional”, agregó.

Ante ello, la conductora de América Hoy respondió: “Sí, definitivamente, fue una frase que me dolió (…) Muchas gracias”.

Michelle Alexander le pide disculpas a Brunella Horna por comentario ofensivo

