¡NO LE GUSTÓ! Samu Suárez de Instarándula se refirió al estreno de La gran estrella de Gisela Valcárcel. El periodista no dudó en asegurar que la ‘señito’ necesitará más “polémica” para generar mayor interés en la audiencia.

“Pese a que no tenía ninguna expectativa para este show, me di el tiempito de verlo completo y la verdad esperé más para el regreso de Gisela. Definitivamente va a necesitar polémica para captar en las siguientes galas al público”, señaló.

No obstante, Samu remarca que por el debut es probable que La gran estrella haga buenos números de rating, pero que eso no sería a largo plazo. “Sospecho no va a sostenerse”, agregó.

Samu Suárez sobre La gran estrella de Gisela Valcárcel: “Me aburrí muchísimo”

Para el presentador del portal de entretenimiento, el nuevo reality de Gisela sigue un molde difícil de cambiar y se parece a “La voz Perú”.

“Pese a que ahora tiene otro nombre (La gran estrella), me pareció ver más de lo mismo. Un molde difícil de cambiar, sin elementos sorpresa, más que la presencia de Susan Ochoa después del broncón, pero ni tanto asombro. Al final el público manda, ya veremos los números de las siguientes galas”, manifestó.

Samu Suárez

“Yo sinceramente me comí todo el show, con el mejor ánimo, esperando en algún momento me sorprendan con algo para luego resaltarlo por aquí, pero la verdad me aburrí muchísimo. Pensé iban a ponerle más ganas para el regreso, pero no. Definitivamente los programas de Gisela ya no son como antes, que era todo un suceso su presentación de jales y el circo romano que armaba en torno a ellos. Por ratos sentía que estaba viendo “La voz Perú ”. Ojalá mejoren, pónganle más ganas”, sentenció

TE PUEDE INTERESAR

Andrés Hurtado reprochó EN VIVO a madre de familia: “No seas abusiva, 6 hijos tienes, no me das pena”

Yahaira Plasencia sobre concursantes de La gran estrella: “Todos son una Yahaira, feliz de aportar lo mucho que sé”

Érika Villalobos aclara su vínculo con Aldo Miyashiro: “No he vuelto con él” | ENTREVISTA