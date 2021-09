La estricta jurado de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, Muriel Mongrut, probará este domingo los platillos de Juan “Chiquito” Flores y Tomi Narbondo en el programa dominical. En esta entrevista habla de la cocina y el amor, de la gran pérdida que vivió este año, y de sus proyectos.

LEE MÁS | EEG Perú: presentan camiseta oficial para competir en México

¿Crees que para enamorar hay que saber cocinar? ¿Tú conquistas así?

Si sabes cocinar, claro que puedes conquistar, ya está la mitad del camino. A mí me han conquistado por el estómago.

Después de que Gisela Valcárcel te acompañó como juez dejó claro que eres muy valiente al probar estos platillos...

Antes de probar los platillos tomo valeriana para los nervios y, después, un anís o un anisado, según lo que haya probado. Sí, no es fácil.

¿Y cómo ves a Ethel y Yaco en sus nuevas facetas?

A Ethel la veo feliz, creo que en todos estos años ella ha sido muy precavida con los temas del amor, y ahora está en su mejor momento porque ha vuelto a encontrarlo. Y Yaco siempre será una persona muy optimista y alegre, nunca lo he visto triste, y es lo que hace que sea él, esa es su esencia, me alegra verlo tan feliz.

Jurado de "Mi mamá cocina mejor que la tuya", Muriel Mongrut.

¿Y cómo va tu corazón?

Mi corazón está congelado, ahora me quiero enfocar en mi trabajo y quiero dedicarme a hacer feliz a mis hijos porque la vida solo es una.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estoy enfocada en el lanzamiento de mi primer libro de cocina para niños que saldrá antes de que termine la temporada de Mi mamá cocina. Este año lo voy a cerrar haciendo lo que siempre quise: lanzar mi libro. Y está dedicado a mi hermano Diego, al que perdí hace poco.

Esta pérdida te marcó...

Hace poco me fui a Bolivia con su foto y con su carro, fui manejando hasta allá acompañada de mi papá porque era nuestro último viaje juntos. Él siempre me va a faltar. La pérdida que he vivido este año me ha quitado demasiado.

Mikella Callegari, Fiorella Rodríguez, Milagros Agurto y Muriel Mongrut en Plaza San Miguel.

TE PUEDE INTRESAR